Gilberto: «Jesus foi um dos melhores que passou pelo Brasil e vou evoluir muito com ele»

Gilberto, lateral-direito ex-Fluminense, foi este sábado apresentado oficialmente como jogador do Benfica.





"Sentimento de gratidão. Recebi muito carinho dos adeptos pelas redes sociais. Estou muito empolgado, ansioso para vestir esta camisola. Vou dar o meu máximo e quero fazer uma grande temporada. O Benfica é um gigante da Europa e do mundo. Estou muito feliz. Espero mostrar o meu valor dentro de campo. É um clube com muita história e tenho a certeza que este ano vai ser muito bom para nós. Quero fazer uma grande temporada, ficar marcado na história do clube e isso para mim é muito importante. Tenho muitos sonhos, sou um rapaz que gosta muito de trabalhar e desafiar-me sempre. Planeio também chegar à seleção do meu país e com certeza no Benfica tudo vai ser mais fácil porque é um clube muito grande", afirmou, à BTV.Depois de uma experiência menos conseguida em Itália, ao serviço da Fiorentina, o brasileiro garante que em Portugal será diferente."A adaptação vai ser muito diferente [do que foi em Itália]. Portugal é um país que fala a minha língua e a adaptação vai ser muito tranquila. Já recebi muito carinho e sei que só vai depender de mim. Não há desculpas em relação à adaptação. Só dependo de mim dentro de campo, dar o meu melhor e mostrar o meu valor", continuou.Gilberto reconheceu ainda a importância de saber que Jorge Jesus seria o seu técnico."No Brasil éramos adversários diretos e joguei muitos jogos contra ele. Em pouco tempo, fez história e tornou-se num dos melhores treinadores que já passaram pelo Brasil. Estou muito feliz de estar a trabalhar com ele e com certeza tenho muito a evoluir com Jesus e o Benfica tem muito a ganhar", sublinhou, deixando depois uma promessa aos adeptos."Vai ser um começo de temporada diferente porque os jogadores do Benfica sonham com o estádio cheio. A apresentação da águia é muito bonita, com o estádio cheio e espero que rapidamente o estádio esteja cheio. Vou dar tudo de mim enquanto vestir esta camisola", concluiu.