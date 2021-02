Gilberto no treino do Benfica

O Benfica realizou na manhã desta quarta-feira o último treino no Seixal, antes de partir para Roma, onde recebe, na quinta-feira, o Arsenal, e Gilberto foi a maior novidade.





O lateral, que falhou o jogo com o Moreirense por estar a contas com fadiga muscular, surgiu nos 15 minutos de treino abertos à comunicação social. O ex-Fluminense participou no 'meinho' com os restantes companheiros onde também estiveram os jovens Tiago Araújo e João Ferreira, promovidos esta época ao plantel principal. Morato e Samaris integraram os trabalhos mas não podem ser opção para Jesus por não estarem inscritos na UEFA.O jogo da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa tem início marcado para as 20 hotras e arbitragem do turco Cuneyt Çakir.Para chegar a esta fase da Liga Europa, o Benfica passou a fase de grupos no segundo lugar do Grupo D, atrás do Rangers (Escócia) e à frente do Standard Liège (Bélgica) e do Lech Poznan (Polónia).Já os 'gunners', saíram vencedores do Grupo B, à frente de Molde (Noruega), Rapid Viena (Áustria) e Dundalk (Irlanda).A segunda mão está marcada para dia o 25 de fevereiro, às 17h55, no Estádio Georgios Karaiskakis, em Atenas, casa emprestada do Arsenal para a receção aos 'encarnados'.