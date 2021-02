Gilberto: «O campeonato é longo e não podemos desistir»

Gilberto considerou que o Benfica não merecia ter perdido o dérbi contra o Sporting.





"Não acho que foi um resultado justo. Viemos aqui para vencer o jogo. Ficámos com a bola, que foi o que conversámos. Tentámos jogadas. Infelizmente não conseguimos concluí-las. Infelizmente levámos o golo no final. Isto não acabou, o campeonato é longo. Vamos continuar à procura até ao final", afirmou o lateral do Benfica, à Sport TV."Faltou caprichar mais no ultimo passe e nas finalizações, algo que trabalhámos durante a semana. Queríamos ficar com a bola e criar as jogadas. Não conseguimos fazê-lo. Temos de continuar de cabeça erguida. O campeonato é longo e vamos continuar à procura [de pontos].""O campeonato é longo, não podemos desistir. Temos uma equipa. Estamos a trabalhar bastante."