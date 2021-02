Gilberto Silva para Luisão antes da eliminatória do Benfica na Liga Europa: «Vai devagar com o Arsenal, pega leve»

Gilberto Silva, ex-jogador do Arsenal e da seleção brasileira - participou na conquista do Mundial'2002, por exemplo - conhece Luisão há vários anos, desde da altura em que se defrontavam em Belo Horizonte, no Brasil. Em entrevista à revista 'Sábado', na edição em banca, o brasileiro recordou a amizade com o antigo número 4 das águias e fez uma antevisão do jogo entre as duas equipas, a contar para a Liga Europa.





"Fomos rivais no Brasil, eu no Atlético Mineiro e ele no Cruzeiro, e reencontrámo-nos na seleção brasileira. Ele teve uma grande carreira e é um grande amigo. Acompanho-o muito pelas redes sociais e tenho visto o trabalho dele. Ele tem uma história bonita no Benfica e é bom ver que é valorizado em Portugal. Estive com ele num evento em Portugal há dois anos e foi bom reencontrá-lo. Estava muito feliz por dar continuidade ao trabalho no Benfica, agora noutra função", relembrou Gilberto Silva à 'Sábado'.A conversa com Luisão sobre o jogo fica agendada para antes da 1.ª mão entre Arsenal e Benfica, jogo agendado para 18 de fevereiro em Roma. "Vou dizer-lhe: 'Vai devagar com o Arsenal, pega leve", atirou, entre risos.