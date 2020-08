Benfica e Fluminense já chegaram a acordo para a transferência de Gilberto e que o jogador tem viagem marcada para se submeter aos testes médicos e assinar contrato com os encarnados. Os termos do negócio estão fechados, faltando resolver apenas pequenos detalhes, confirmou Record. O contrato deverá ser por três épocas mais duas de opção.





De acordo com o 'Globoesporte', o negócio terá sido fechado por 3 milhões de euros, sendo que destes o clube carioca recebe apenas metade, pois detém apenas 50 por cento do passe. Em dezembro de 2019 o 'Flu' tinha comprado metade dos direitos desportivos do jogador à Fiorentina, por 80 mil euros.O lateral-direito não deverá, assim, defrontar o Grémio, no próximo domingo, na jornada de estreia do Brasileirão.Gilberto chamou a atenção de Jorge Jesus quando o agora técnico do Benfica liderava o Flamengo.