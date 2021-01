'Globo' avança que Jorge Jesus "não descarta nova aventura em terras brasileiras"

O jornal brasileiro 'Globo' avança que Jorge Jesus não descarta "uma nova aventura em terras brasileiras" e aponta o treinador do Benfica ao cargo de selecionador do Brasil para o Mundial de 2022, no Qatar.





Segundo o jornal, o momento por que passa no Benfica não é suficiente para o levar a deixar os encarnados nesta fase, muito menos regressar ao Flamengo, conforme desejam muitos adeptos do Mengão.Citando fontes próximas do treinador, o 'Globo' escreve que o Flamengo seria uma prioridade num eventual regresso, mas que o principal sonho de Jesus é treinar a seleção do Brasil. Estará disponível para o cargo, acrescenta a publicação, pois nessa fase já não terá contrato com o Benfica.