'Goal' aponta Diego Costa ao Benfica

O site 'Goal' avança esta segunda-feira que o Benfica está interessado em Diego Costa, avançado brasileiro naturalizado espanhol que rescindiu contrato com o Atlético Madrid no final do ano passado e que se encontra desempregado.





O jogador tem estado no Brasil e não assinou por nenhum clube em janeiro, pois, embora tenha recebido propostas de clubes brasileiros, aos 32 anos sente que ainda pode assinar por um grande clube europeu.Conta o mesmo site que o Benfica ofereceu a Diego Costa um prémio de assinatura de 3 milhões de euros e um salário de 3 milhões de euros limpos por temporada. Uma proposta que terá agradado ao jogador.O 'Goal' explica ainda que há muitos detalhes por acertar, como a extensão do contrato - dois ou três anos é o que está em cima da mesa.A materializar-se, a contratação só aconteceria em 2020/21, e marcaria o regresso de Diego Costa ao país onde se lançou no futebol profissional: representou o Sp. Braga e o Penafiel (por empréstimo dos arsenalistas) em 2006 e 2007.