Jonas está muito perto de anunciar o final da carreira, segundo avança o site 'Goal.com'.





Segundo aquele portal, o avançado do Benfica terá confessado a pessoas próximas que está à beira de tomar essa decisão. Com 35 anos, os problemas físicos afetaram-lhe o desempenho nesta temporada, onde mesmo assim conseguiu 15 golos em 31 jogos em todas as provas.Recorde-se que o jogador brasileiro tem mais um ano de contrato com os encarnados, após já ter passado quatro temporadas na Luz.