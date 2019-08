Goleada sem direito a petardos

O Benfica marcou cinco golos na noite de ontem, o que gerou muitos festejos mas, ao contrário do que era costume, sem petardos. O clube da Luz tem feito pedagogia junto das claques para que os grupos organizados de adeptos não utilizem material pirotécnico durante os encontros da equipa e tal foi integralmente cumprido durante o jogo com o P. Ferreira.

Refira-se que as águias têm vários processos judiciais devido às questões das claques, sendo que os petardos e os adereços afetos aos No Name Boys estão na base da maioria deles. Com a atitude de ontem, no primeiro jogo da época em casa, os adeptos parecem ter deixado uma mensagem para a direção de que estão dispostos a poupar a SAD a mais multas.