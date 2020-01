Golo no Dragão festejado por todos os adeptos

O golo de Paulinho, que garantiu a vitória do Sp. Braga no Dragão, foi muito festejado pelos adeptos dos dois rivais de Lisboa, dentro e fora do Estádio de Alvalade. No topo norte houve festa generalizada e no exterior rebentaram mesmo petardos e tochas. O penálti falhado de Soares, um pouco antes, também já tinha sido celebrado efusivamente.