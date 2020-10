Gomes da Silva admite coligação

Francisco Benitez, líder do movimento ‘Servir o Benfica’, lançou um repto: a criação de uma “frente comum” entre listas para derrotar Vieira nas urnas. Para já, Rui Gomes da Silva mostra-se aberto ao diálogo. “Estou e estarei disponível para construir um Benfica em conjunto. Se tal frente ou posições comuns não foram possíveis até agora, não foi por mim. Vamos a isso”, referiu o advogado.

Mais tarde, através de um vídeo, Gomes da Silva visou Luís Filipe Vieira na sequência do anúncio formal da recandidatura. “Fez de candidato nos últimos 4 meses com o dinheiro do Benfica. Diz que quem o critica, critica o Benfica. Nada mais falso. Ele não é o Benfica, embora pense que é [...]Depois, tomou o lugar do presidente da AG ao anunciar o voto eletrónico, algo que não lhe competia”, criticou.