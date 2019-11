Gomes da Silva anuncia mudança para a TVI: «Ataque, sim, mas a quem prejudicar Benfica»

Rui Gomes da Silva anunciou esta segunda-feira a sua 'transferência' para a TVI, pondo assim fim a um vínculo de nove anos com a SIC. Na sua coluna semanal no blog 'Novo Geração Benfica', o ex-dirigente dos encarnados sublinhou que se vai manter "fiel" à sua "paixão pelo Benfica".





"Na TVI 24, a partir do próximo domingo, serei fiel a mim mesmo e fiel à minha paixão pelo Benfica. Continuarei a ser, por isso, intransigente na defesa dessa paixão, no respeito pela grandeza, pela honra, pelo passado, mas acima de tudo... pelo futuro do Benfica! Desengane-se, por isso, quem possa achar que o meu tempo vai ser um tempo de ataque a alguém! Ataque, sim, mas a quem prejudicar Benfica! Com os olhos postos no futuro e nos caminhos que entendo que o Benfica deve trilhar!", escreveu.