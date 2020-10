Gomes da Silva ataca Noronha Lopes: «É a única pessoa que não está interessada em convergir»

Rui Gomes da Silva deixou uma mensagem aos sócios benfiquistas que pediram nas últimas semanas para que desistisse de concorrer às eleições e apoiar João Noronha Lopes. Foi com um tom duro para o gestor, que o antigo vice-presidente benfiquista explicou os motivos que o levaram a rejeitar aliar-se a outras candidaturas.





"No dia 1 de outubro fui contactado para uma reunião privada, a três, com Noronha Lopes e o movimento 'Servir o Benfica'. Reunião que aconteceu a 2 de outubro. Estavam Francisco Benitez, Noronha Lopes e eu, acompanhados cada um de nós, de um membro das respectivas campanhas. Nessa reunião, demonstrei numa declaração inicial total disponibilidade para a criação de uma alternativa comum, desde que fosse acordada a não alienação da maioria do capital da SAD, não manutenção da parceria estratégica apenas com um empresário e a não passagem dos jogos da BTV para a SporTV. Francisco Benitez teve posição idêntica quanto a ser encontrada uma convergência, querendo todos os lugares da Mesa da AG para elementos do movimento Servir o Benfica", começou por explicar, dando depois conta do que o afasta de Noronha Lopes: "Recusou qualquer convergência, querendo apenas que as outras candidaturas desistissem a seu favor. Ficou claro que, além de Vieira, a única pessoa não interessada em convergir é Noronha Lopes, tal ficou evidente. Como foi reforçada com outro acontecimento, alguns dias depois. Foi tentada novamente uma posição conjunta quanto à exclusividade do voto físico e mais uma vez foi bloqueada por Noronha Lopes. E até recusou uma alínea para que as eleições decorram a um sábado ou a uma sexta e a um sábado para que mais sócios viessem a votar. Quem não tem interesse na votação dos sócios não quer ganhar eleições, mas sim manter a situação que existe".Rui Gomes da Silva garante que irá mesmo até ao fim, pois não abdica dos valores que defende para o clube."Nunca me coloquei acima das instituições, mesmo acima de todas as dúvidas e com as certezas que tinha sobre Noronha Lopes e os interesses que tem por trás. Estava disposto a ceder a todos os níveis, menos nos valores que defendo há décadas para o Benfica. Por isso, Noronha Lopes recusou desde sempre convergências, pois sabia que quanto aos valores sou intransigente. Fica esclarecido quem tem um projecto de poder e defesa de interesse de terceiros, de que não pode abdicar e por isso não podia convergir com ninguém. Pelo menos, com quem não abdique dos valores que defende".