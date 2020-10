Gomes da Silva ataca Noronha Lopes: «Programa é repetido do meu, as ideias são as minhas»

Rui Gomes da Silva aproveitou o momento em que marcou presença no Estádio da Luz para formalizar a candidatura à presidência das águias para atacar João Noronha Lopes, outro candidato que está na corrida à liderança das águias. O advogado puxa do pergaminhos para recordar o seu passado na defesa das águias: "O Benfica para mim não começou há dois meses e não vai acabar dia 30".





"Mesmo tendo o dinheiro todo para aquela campanha, acham que é por ali que querem ir? Eu nunca pedi a ninguém para desitir. O Meu Benfica é o do cara a cara, mas aquele programa é repetido do meu, as ideias são as minhas. Disse agora que se fosse às Antas, também não ficava fugido no balneário. Isso é o que ando a dizer há anos. As pessoas se tiverem coragem para vir debater o Benfica, podem vir. Não podem é no encontro que tiveram pedir para não ser atacadas e pedir para fazermos um pacto para não nos atacarmos mutuamente. Isso não me podem pedir. Não podem vir sentar-se à mesa, acharem que são muito capazes e depois virem dizer que a única coisa que pediam era que não nos atacássemos mutuamente. Isso já chega. Não me podem pedir. Quem quer vir a eleições tem de vir de peito aberto. Lutem por aquilo que acreditam, pois há dois meses não acreditavam em nada", afirmou Gomes da Silva no Estádio da Luz, explicando por que seria difícil debater com Noronha Lopes: "Como viram ontem, naquela entrevista [à TVI], não é possível debater com quem não tem ideias para o Benfica, com quem aparece lançado dos céus e diz que tem só 100 mil euros para a campanha brutal que apresenta e que não consegue dizer uma palavra sobre o atual momento do Benfica, as pessoas não querem debater, fogem".Gomes da Silva perspetivou, ainda, aquilo que irá acontecer, caso Luís Filipe Vieira ou Noronha Lopes vençam as eleições. "Aquilo que estou farto de vos dizer é que os próximos momentos vão ser a autorização da Assembleia Geral para que os membros dos órgãos sociais passem a ganhar dinheiro e isto acontecerá se se verificar a vitória de uma dessas duas listas. Um segundo momento é a passagem dos jogos para fora da BTV, não tenho dúvidas que isso vai acontecer. O terceiro momento será a venda dos melhores jogadores em janeiro, em função do anúncio da situação financeira do Benfica. E o quarto momento será uma Assembleia Geral no final da época para permitir que o Benfica tenha minoria na SAD e se inverta tudo aquilo que é o Benfica em termos históricos", vincou.