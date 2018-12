Gomes da Silva: «Ataquem quem nos rouba»

Rui Gomes da Silva defende que a direção do Benfica deve tomar uma atitude diferente relativamente aos sucessivos erros de arbitragem que têm "beneficiado" o FC Porto, o que considera "um verdadeiro escândalo"."Tenho apelado para que os diretores (à moda antiga) falem! Vou voltar a insistir. O Benfica, ainda que indiretamente, ‘anda a ser roubado’ em todas as jornadas", frisou o antigo vice-presidente, que pede que os responsáveis benfiquistas, "deem o corpo às balas": "Ataquem quem nos rouba.""Como são 'almas sensíveis', perceberão que o Benfica, ainda que indiretamente, 'anda a ser roubado' em todas as jornadas (e ainda não foi preciso com os 'daqui ao lado', porque quando for, também será). Então - reparem no meu estilo ... ajustado à quadra que atravessamos - acham que basta um tweet de 4 linhas a denunciar esses sucessivos 'roubos'? Não achariam mais eficaz (permitam-me o atrevimento até pela legitimidade que tenho, porque, enquanto 'lá estive', dei a cara, sem medo, pelo Benfica, quando e sempre que foi preciso ... a pedido ou por minha iniciativa) que em vez do habitual Twitter ... os senhores - superiores e iluminados - que nos dirigem não dêem o corpinho às balas e ataquem quem nos rouba? Não achariam melhor, mais eficaz e mais de acordo com as nossas raízes vir 'chamar os bois pelos nomes', dando a cara, em vez de terem medo de outros temas que lhes pudessem perguntar?", pode ler-se no blog 'Novo Geração Benfica'. "Só poderemos ter duas justificações para o silêncio: ou têm medo ... ou quem manda tem medo de lhes dar protagonismo! Ora, neste momento, a única coisa que o Benfica não precisa é de medo de um, de outro ou até de quem tenha 'telhados de vidro'. Porque, um dia, se os houver, mais tarde ou mais cedo, apesar dos medos, choverá torrencialmente 'dentro de casa'!", conclui.Recorde-se que o Benfica voltou esta segunda-feira a apontar erros de arbitragem da jornada disputada este fim-de-semana . "Numa competição sem a possibilidade de recorrer ao auxílio da tecnologia, um total de 9 erros graves nas primeiras 12 jornadas já seria um exagero. Com o VAR, é simplesmente incompreensível", pode ler-se na News Benfica, disponibilizada no site do clube da Luz."Não se pode fazer um balanço apressado à utilização do vídeo-árbitro e admitir 9 erros graves – apenas para tentar serenar as águas e fazer-nos crer que o número de más decisões é aceitável face ao total de lances avaliados. Mas pior é que, em nome da transparência, não sejam do conhecimento público quais foram esses erros e em que circunstâncias eles se deram. Tal omissão visa proteger ou esconder o quê?", prosseguem.Sublinhando que o "VAR foi um investimento demasiado alto", o Benfica deixa um apelo final. "Em nome da transparência, é fundamental que se abra a 'caixa negra' do VAR. Quem errou? Onde se errou? Como se errou?".