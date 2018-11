Gomes da Silva 'atira-se' a Vieira e reafirma candidatura: «Benfica é um enorme lago de gelo»

Rui Gomes da Silva dedicou grande parte da crónica semanal que assina no blogue 'Novo Geração Benfica' à entrevista que Luís Filipe Vieira concedeu à TVI e chegou a uma conclusão: "O Benfica é hoje, a nível diretivo, um enorme 'lago de gelo'!"



O antigo dirigente explica depois que Vieira e a direção passeiam-se achando que o gelo "não se vai partir", mas "infelizmente vai". "Só não sabemos quando", sublinha.



O antigo vice-presidente do Benfica, que reafirma a intenção de se candidatar à presidência do clube nas próximas eleições, frisou a intenção de Vieira de não sair do Benfica "sem ser campeão europeu" não passa de "mais uma fuga para a frente". E recorda que as contas feitas pelo presidente não se coadunam com as previsões da restante estrutura, lembrando que o administrador da SAD, Domingos Soares Oliveira disse que "serão precisos mais 15 anos para o Benfica estar entre os 10 primeiros clubes europeus."



E constata: "O que foi anunciado pelo presidente não é levado a sério, nem sequer pelos mais próximos!"



Gomes da Silva lembra que para o Benfica ser campeão europeu há uma série de pressupostos, "coisas que não podem ser feitas".



Explica que o clube tem de dizer "não a uma parceria estratégica com um empresário"; "não pode comprar e vender jogadores às 'pazadas'" e "não pode acreditar que todas as soluções virão da formação".



Segundo o antigo 'vice', é preciso "ter memória do Benfica", memória essa que "passa por não meter 'Pachecos' em publicidade institucional", "preservar a estabilidade", "não ter medo de dar a cara em público" porque "quem não deve não teme". "Os 15 anos do estádio foram comemorados em privado", lamenta Gomes da Silva.



O antigo vice-presidente explica ainda que não ficou surpreendido com "o anúncio de uma nova candidatura" de Vieira. "Também não me surpreendeu o anúncio de sair se fosse condenado! Surpreendido teria ficado se tomasse essa decisão se alguma vez fosse arguido, ou se a acusação a alguém que trabalhasse consigo se viesse a confirmar. Mas essa declaração - a de ser candidato nas próximas e nas próximas e em todas as eleições em que o puder ser - é a prova provada do que ele sempre pensou e do que eu sempre pensei que ele pensava! Nem mais nem menos, embora o querer-se manter a todo o custo - e para sempre no cargo - não seja a melhor via para ser campeão europeu!"



A finalizar, Gomes da Silva deixa uma ceteza: será candidato nas próximas eleições. "Para que fique registado, mesmo para aqueles que não acreditam que eu vá até ao fim e, muito especialmente, para os que não querem, mesmo nada, que eu possa vir a ser, há um compromisso que posso assumir: não tratarei ninguém como muitos que tanto deram ao Benfica são hoje tratados no Benfica e pelo Benfica!"