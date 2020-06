Gomes da Silva: «Atual direção do Benfica já foi buscar metade do contrato com a NOS»

Rui Gomes da Silva apontou o dedo à antecipação das verbas do contrato de direitos televisivos com a NOS por parte de Luís Filipe Vieira e seus pares. Algo que, frisa o candidato, vai levar a que haja menos dinheiro disponível por temporada nos tempos que aí vêm.





"A atual direção já foi buscar metade do contrato com a NOS, já meteu nas contas. O Benfica tem seis anos em falta e faltam 120 milhões de euros. O próximo presidente que vier tem não 40 M€ por ano mas sim 20 M€. Isso leva a outra conclusão. Os próximos tempos serão difíceis e vão exigir muita procura de crédito, com empréstimos obrigacionistas ou outro, para colmatar as exigências. Mas isso não me mete medo", vincou o ex-dirigente encarnado num direto no Facebook de Paulo Edson Cunha.