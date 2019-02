Gomes da Silva coloca novo guarda-redes do Benfica "na linha de Oblak, Ederson e Júlio César"

"Um guarda-redes com muito futuro": assim descreve Rui Gomes da Silva o japonês Leo Kokubo que chegou ao Benfica neste último mercado de transferências "Tomem nota: se não o vendermos rapidamente ou se já não vier com 50% de alguém que o obrigue a ser vendido será o titular do nossa baliza por muitos anos!", escreveu o antigo vice presidente dos encarnados na sua crónica semanal no blog 'Novo Geração Benfica' na qual falou também do "melhor jogador português da atualidade" E prossegue: "Na linha de Oblak (porque é que pagamos comissão por uma cláusula de rescisão?), de Ederson (porque é que só ficamos com que 50% depois de ter ido passar uns meses no Ribeirão?) e de Júlio César para só falar no passado próximo!".Recorde-se que o jovem guardião japonês de 18 anos e 1,93 metros, que representava o Kashiwa Reysol, assinou pelo Benfica até 2023 e já estava referenciado pelas águias, quando brilhou na Alkass International Cup, uma competição de futebol de formação disputada no Qatar, em janeiro de 2018.