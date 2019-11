Gomes da Silva: «Com uns em crise e outros a divertirem-se, o mais certo é irmos ao Marquês»

Rui Gomes da Silva dedicou grande parte da crónica que semanalmente assina no blogue 'Novo Geração Benfica' ao desaire dos encarnados na Liga dos Campeões e à política seguida na Luz no que toca ao projeto europeu. O antigo vice-presidente do clube confessa sentir-se "envergonhado" com os últimos resultados das águias na Champions."Como nos envergonharam as 13 derrotas nos últimos 17 jogos na Liga dos Campeões! Envergonham todos os que sentem o clube. Os outros são os 'profissionais'", escreveu."Este não é o Benfica europeu que queremos ou que merecemos, mas é o Benfica europeu que nos dão!", constata o antigo 'vice', garantindo que o "próximo episódio" é "a desculpabilização". "Não será difícil imaginar as cenas dos próximos capítulos. Com Luís Filipe Vieira a sacudir a água do capote, escudando-se nas escolhas do treinador que lhe afirmou 'ter um plantel que lhe dava todas as garantias'!"Gomes da Silva considerou que, mesmo assim, internamente o Benfica acabará por revalidar o título e explica porquê: "Com uns a braços com uma crise que já dura há tanto tempo e não se vê meio de acabar (pese embora o carinho e o apoio que merece da 'estrutura do Benfica', sempre preocupada com o Sporting) e outros a não jogarem nada mas a divertirem-se muito (à noite, a propósito de qualquer comemoração), e com a estrelinha da sorte que acompanha os campeões, o mais certo é irmos, de novo, ao Marquês, em maio!""Mas isso chegará?", questiona o candidato já assumido às próximas eleições do Benfica. "Todos começamos a perceber que não! Porque, continuando a ganhar cá dentro como temos ganho e continuando a perder lá fora como temos perdido, deixaremos de contar para o que interessa, no futebol que vai mandar no mundo. E - aí sim - poderemos vender tudo o que tiver qualidade no Seixal aos 18 anos porque o Benfica que estes senhores estão a 'refundar' não existirá na Europa do futebol!"