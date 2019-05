Gomes da Silva desafia direção de Vieira sobre craques: «Prometam que só saem pelas cláusulas»

Rui Gomes da Silva lançou um desafio à direção de Luís Filipe Vieira: que faça a promessa de que jogadores como "Grimaldo, Florentino, Ferro, Gedson, Ruben Dias e João Félix só sairão pelas cláusulas de rescisão"."Há umas semanas abordei este mesmo tema. Que hoje - umas semanas depois da eliminação em Frankfurt e um dia depois de Vila do Conde - se torna mais imperioso repetir. Que nos prometam, com valor de promessa que não poderá ser quebrada, que (e repito o que venho dizendo, porque seria esse o compromisso que assumiria se tivesse responsabilidades) Grimaldo, Florentino, Ferro, Gedson, Ruben Dias e João Félix só sairão pelas cláusulas de rescisão", pediu o antigo vice-presidente dos encarnados, na habitual crónica que assina no blogue 'Novo Geração Benfica'.E prossegue: "Sem quaisquer comissões da parte do Benfica, sem direito a percentagens de terceiros e sem comprar jogadores de fraco nível, que nunca jogarão no Benfica, para compensar essas comissões ou percentagens não ganhas!""Eu bem sei que os nossos detratores - agora que já não podem negar a qualidade dos nossos jogadores - se multiplicam em notícias, análises e opiniões para tentarem provar que ninguém nos paga o que fixamos como exigível (vulgo, cláusula de rescisão)! Pois que assim seja!", sublinha."Para eles, para os nossos adversários, uma pequena vitória quantitativa (são bons mas não valem o que pedimos por eles)! Para nós para quem 'ama' o Benfica e não vê o clube como uma folha de Excel uma enorme vitória! Pela equipa que vamos continuar a ter e pela hipótese de podermos começar a construir uma equipa para a Europa! A não ser que compremos em função de quem quer ganhar dinheiro e não do que o Benfica precisa!", finaliza.