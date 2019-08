Gomes da Silva: «Descobrimos as diferenças entre RDT e Zé Luís com grande prejuízo nosso»

Gomes da Silva comentou esta segunda-feira o clássico da 3.ª jornada da Liga, entre Benfica e FC Porto ( vitória dos dragões por 2-0 ), sublinhando o "banho tático de Sérgio Conceição" com a "agravante" de as águias terem "deixado a nu algumas fragilidades". Na coluna semanal que publica no blog 'Novo Geração Benfica', o antigo vice-presidente do Benfica mostrou-se muito crítico em relação ao jogo na Luz."O problema não foi, por isso, a derrota que poderia ter resultado de um golpe de sorte deles, de muito azar nosso ou de uma arbitragem à Apito Dourado! O problema é que aquilo que eu tinha a certeza que aconteceria, na Europa, contra equipas com grandes jogadores e com excelentes treinadores aconteceu com Sérgio Conceição e com um Porto ... em construção! A somar a tudo isso, a inspiração que poderá ter dado a quem, a partir de agora, vai jogar contra nós! Começando já dia 1 em Braga!", escreveu.E prosseguiu: "Com a derrota, acabamos por descobrir as diferenças entre o nosso RDT [Raul de Tomas] e Zé Luís ... com grande prejuízo nosso! Resta-nos a esperança... Esperança que os próximos anos de Taarabt sejam muito diferentes, para melhor, que os anteriores (apesar de percebermos que, afinal, palavra de presidente vale o que vale)! Grande esperança em que os 20 milhões no Raul de Tomas não sejam um 'flop'! Pedir um milagre para que os 17 milhões do Vinicius não sejam o que parecem! Implorar para não comprarmos um guarda-redes de... 15 milhões! Mas esperança, muita esperança, para que todos percebamos que vender jogadores de exceção e comprar jogadores de ocasião só faz valorizar o plantel aos olhos do Sérgio Conceição!"Gomes da Silva apontou ainda ao facto do Benfica não se ter concentrado no Seixal em estágio antes do clássico e apontou a Vieira que, durante a semana, esteve no Seixal perto do grupo orientado por Bruno Lage. "(...) Só depois descobri que, afinal, a equipa nem sequer tinha dormido no Seixal na noite anterior ao jogo por Bruno Lage ter decidido não haver 'concentração'! Podiam ter avisado o presidente que escusava de ter andado no seu já habitual fato de treino a tentar encontrar alguém para ser motivado! Pequena descoordenação... ganhou o Sérgio Conceição!"