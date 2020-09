Gomes da Silva desvaloriza apoio de António Costa a Luís Filipe Vieira

Rui Gomes da Silva também comentou a apoio de António Costa, primeiro-ministro, a Luís Filipe Vieira, mas, ao contrário de Bruno Costa Carvalho e João Noronha Lopes, não critica a tomada de posição do governante.





"Porque queremos um Benfica que é Nosso, dos sócios e dos adeptos do Sport Lisboa e Benfica, saudamos todos os que se juntam à campanha para o ato eleitoral que, sendo cumpridos os estatutos, terá lugar no final de outubro. Até lá, cada qual escolherá apoiar, se o entender, uma das várias candidaturas que já se apresentaram, entre as quais a nossa. Por nós, escolhemos o Benfica acima de todos e todos os Benfiquistas acima de qualquer personalidade em específico", vincou numa nota divulgada nas redes sociais, ainda que defenda que "a grandeza do Benfica exige-nos a todos um compromisso extra, com a ética".Tendo em conta que o primeiro-ministro teve oportunidade já hoje de desmentir perante a comunicação social a notícia veiculada pelo semanário Expresso sobre a sua presença na comissão de honra do atual presidente do Sport Lisboa e Benfica, mas optou pelo silêncio à entrada para um evento político nesta manhã, tomamos por verdadeira essa notícia.Neste sentido, queremos expressar aos Benfiquistas que, tal como a assinatura da nossa candidatura professa, a nossa campanha é por um Benfica que seja nosso, dos sócios e adeptos do Sport Lisboa e Benfica. Todos os Benfiquistas são para nós o foco e a razão de ser do nosso Clube.O Benfica que pretendemos a partir de outubro é um Clube eclético, vitorioso e cumpridor dos seus compromissos desportivos, financeiros e sociais. A grandeza do Sport Lisboa e Benfica exige-nos a todos um compromisso extra, com a ética.Porque queremos um Benfica que é Nosso, dos sócios e dos adeptos do Sport Lisboa e Benfica, saudamos todos os que se juntam à campanha para o ato eleitoral que, sendo cumpridos os estatutos, terá lugar no final de outubro. Até lá, cada qual escolherá apoiar, se o entender, uma das várias candidaturas que já se apresentaram, entre as quais a nossa.Por nós, escolhemos o Benfica acima de todos e todos os Benfiquistas acima de qualquer personalidade em específico.Porque o Benfica é Nosso, cuidaremos sempre de manter a elevação quando é o nome do nosso Clube que está em causa, o que não invalida criticar medidas incorretas e apresentar alternativas a quem julgamos que já não tem lugar à frente dos destinos do Sport Lisboa e Benfica.Pel O Benfica é Nosso,Rui Gomes da Silva