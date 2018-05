Continuar a ler

E prosseguiu: "Não sei se vai perder para sempre, se vai perder para um dia voltar, se não vai perder sequer! Mas que sirva de exemplo para que nunca haja vontade de, perante idênticas circunstâncias, se repetirem estas tristes figuras. No Sporting ou noutro clube qualquer! Eu sei que a continuidade de Bruno de Carvalho era a solução que mais condições daria ao Benfica (de hoje) para poder voltar a ganhar! Ou, melhor, seria porque, com os erros cometidos por quem quer afastar Bruno de Carvalho do Sporting, não sei se quem quer ir para lá tornará mais fácil (ou menos difícil) as vitórias do Benfica que desejo!"."Até porque quando julgávamos que já tínhamos visto tudo Bruno de Carvalho e os seus opositores deixam-nos, sempre, na expectativa do que acontecerá no dia seguinte! Depois de "posts", invasões, agressões, insultos, derrotas (como a de ontem) que traduzem, no limite, uma impossibilidade - para o Presidente - de continuar no seu cargo (por muito que isso me custe reconhecer), ele consegue sempre desencantar mais um ataque que faz parecer o que se passou na véspera (em todas as vésperas) "uma coisa de meninos"! (...) Hoje, o que importa relembrar é a forma como se agarra ao poder alguém que só fez asneiras no exercício de um poder onde chegou e que foi conseguindo manter pelo "terror" que instaurou com a detenção desse mesmo poder. Insultando tudo e todos como fez comigo, logo no princípio da sua "saga persecutória" sem qualquer relação com a verdade, mas - então - sem qualquer lamento público porque não era com eles!", pode ler-se no post onde aborda igualmente o Benfica