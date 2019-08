Gomes da Silva diz que diretor do jornal do Benfica "enxovalhou" Moniz com "cobertura" de Vieira

Rui Gomes da Silva considera que Luís Filipe Vieira deu "cobertura" ao diretor do jornal do Benfica, que "enxovalhou" José Eduardo Moniz,, depoisdaquela publicação. José Nuno Martins considerou inaceitável "para os sócios benfiquistas que um vice-presidente da Direção do Clube e da SAD se ponha, por exemplo, a questionar daquelas maneiras os estatutos que estão em vigor".O antigo vice-presidente dos encarnados não é propriamente amigo de José Eduardo Moniz - "não é novidade para ninguém que não aprecio o género (oportunista), não considero o carácter (ou a falta dele) nem me revejo no servilismo (ou bajulação) ao poder da personagem em causa!" -, mas garante que não confunde "o benfiquismo puro, empenhado e permanente com o adepto mercantilista, desinteressado, distante e desconhecedor que há no outro lado" de José Nuno Martins.E constata: "Se havia dúvidas (para quem as tinha, que não eu) sobre se as afirmações de José Nuno Martins tinham a cobertura do presidente do Benfica, elas ficaram totalmente dissipadas com o último editorial que assinou no Jornal, voltando ao tema, sempre na mesma perspetiva!""Um vice presidente do clube, administrador da SAD é enxovalhado em público por um funcionário que lhe sugere que vá substituir o Presidente do Porto ou do Sporting, dá bem a ideia do que pensa sobre o personagem quem escreveu e, muito mais, quem deu autorização (ou concordou, pelo menos) para a sua divulgação!", sublinha.E prossegue, sobre Moniz: "Se o personagem tivesse caráter, teria tomado a decisão mais coerente com o que disse, muito especialmente depois de lhe terem enviado - por mais de uma vez - os recados que lhe enviaram! Ou, então, no limite, teria confrontado quem manda com um 'ou eu ou ele'! Mas como sabe da sua irrelevância, não arrisca!".