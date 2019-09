Gomes da Silva e a "atitude de Vieira" na AG: «Faz-me lembrar os tempos de Vale e Azevedo»

Rui Gomes da Silva teceu esta segunda-feira duras críticas àna Assembleia Geral do Benfica. Na crónica que habitualmente assina no blogue 'Novo Geração Benfica' o antigo vice-presidente dos encarnados recordou as assembleias nos tempos de João Vale e Azevedo."Há momentos em que temos vergonha por factos ou atitudes de outros! Foi o que me aconteceu e o que aconteceu - estou certo - a todos os que, sendo do Benfica, presenciaram ou souberam da tão triste, quão grave, atitude de Luís Filipe Vieira, na AG de sexta feira à noite! Esse apelo aos argumentos físicos - próprios ou a mando - fazem-me lembrar as reuniões dos tempos de Vale Azevedo! Só quem não esteve lá nesse tempo ou quem nunca viveu o Benfica é que não sabe ou pode comparar", escreve o antigo dirigente dos encarnados."Também aí, quem discordasse era apelidado de anti-benfiquista, quem criticasse era ameaçado, quem tivesse coragem de dar a cara era insultado, perseguido e - tantas vezes - agredido! Eu estive lá sempre nesse combate! Eu e tantos outros! Nunca estive ao lado dos nossos inimigos como alguns estavam nessa altura", recorda.Gomes da Silva explica depois por que motivo pretende candidatar-se à presidência do clube nas próximas eleições: "Quais as diferenças? Descubram-nas que eu - cada vez mais - começo a perceber que quem precisa do Benfica não pactua com a crítica, não convive com a discordância, não suporta desafios eleitorais! Eu sei que eles sabem que eu sei as razões porque não é fácil tirá-lo de lá! Mas difícil não quer dizer impossível. E eu serei candidato a Presidente do Benfica para acabar com esta vergonha! Com a mesma legitimidade e pelas mesmas razões pelas quais Manuel Vilarinho quis ser o candidato para ganhar a Vale Azevedo."E sublinha: "Haverá um dia em que os 'guardas do Palácio' não dispararão contra os sócios, por até eles (pagos a peso de ouro) já não aguentarem mais tanta prepotência! Nunca conseguirão calar a voz dos benfiquistas numa Assembleia Geral do clube. É assim que caem as ditaduras!"