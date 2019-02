Gomes da Silva e as declarações de Bruno de Carvalho: «Até eu tive pena de Jorge Jesus»

Rui Gomes da Silva dedica esta segunda-feira uma parte do seu artigo semanal no blogue 'Novo Geração Benfica" a Bruno de Carvalho, que sexta-feira apresentou o livro "Sem Filtro – As Histórias dos Bastidores da Minha Presidência". O antigo vice-presidente do Benfica revela que assistiu à entrevista de BdC na TVI e resume: "Até eu tive pena de Jorge Jesus... e ds meus amigos do Sporting".No que diz respeito ao treinador, Gomes da Silva explica: "Pena de Jorge Jesus, que, merecendo - no meu critério - uma pena pesada por tudo o que fez de mal, no Benfica e, depois, ao Benfica, não mereceria tamanha castigo: o ter de aturar tanta loucura!"Quanto aos adeptos leoninos refere: "Mais pena, ainda, dos sportinguistas meus amigos, que, nas conversas que tinham comigo, acreditaram tanto na solução como agora se esqueceram de a terem defendido".Gomes da Silva diz ainda não esquecer nem perdoar os insultos de que foi alvo por parte de Bruno de Carvalho e de Nuno Saraiva, antigo diretor de comunicação do Sporting. "Já agora, ... nem os insultos, ... nem o tetra que ganhámos no tempo desta dupla", finaliza.