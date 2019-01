Gomes da Silva e a 'exigência' de Vieira para novo técnico: «Terá que fazer o que ele quiser»

Rui Gomes da Silva explicou na crónica semanal que escreve no blogue 'Novo Geração Benfica' que conhece bem quem vai escolher o novo treinador dos encarnados e que por isso "o senhor que se segue" "terá de falar português e fazer o que ele quiser". O antigo vice-presidente do clube da Luz apelou ainda a quem "tendo ganho tanta comissão à conta de quem está no Benfica" podia "devolver essa 'parceria estratégia' com um favor aos 'parceiros'", "trazendo José Mourinho"."O senhor que se segue, digo eu conhecendo como conheço quem o vai escolher, terá que falar português e fazer o que ele quiser! Ele, quem o vai escolher (e não ele, o escolhido)! E por isso não será fácil. Esqueçamos as notícias, os recados ... Tenhamos apenas presente que ninguém foge ao seu próprio destino!!!", explicou Gomes da Silva.E prosseguiu: "Apesar de - continuo a dizer - que seria agora o momento certo para quem, tendo ganho tanta comissão à conta de quem está no Benfica, poder devolver essa 'parceria estratégia' com um favor aos 'parceiros'! Como? Trazendo José Mourinho, para que mais um falhanço não fosse assacado à conta corrente do Presidente! A ver vamos se a parceria, afinal, é só estratégica quando se tratam dos 10% ..."