Gomes da Silva sobre João Félix e o Atlético Madrid: «Que fale com Simão, Salvio, Gaitán...»

Rui Gomes da Silva aconselha João Félix a falar com jogadores como João Vieira Pinto, Simão Sabrosa ou Salvio a propósito do Atlético Madrid, clube que estará próximo de garantir a jovem pérola do Benfica, que o antigo vice-presidente dos encarnados gostaria que continuasse na Luz.O ex-dirigente fala em "novela" e das "notícias todos os dias vindas a público que acabam - invariavelmente - na sensação que ele já saiu, sem ainda ter saído!""E, ainda por cima, para um clube que - também do que leio - não será uma boa opção para ele! Ou será que os pais, a família e o empresário que voltou a ser o seu empresário (embora não seja - dizem-me os meus 'sonhos' - quem manda) não percebem que aquela será a opção para alguém (ou alguns) ganharem pelo meio mas não é, sequer, uma solução aceitável para ele? Talvez falar com o João Vieira Pinto, com o Simão Sabrosa, com o Salvio, com o Gaitán ajudasse e muito!", constata Gomes da Silva.Mas há, no entender do antigo vice-presidente, outra pessoa que pode aconselhar João Félix. "Rui Costa pode explicar-lhe como é que uma carreira que poderia dar uma série de bolas de ouro pode ser transformado numa carreira com 1 só título de campeão europeu (sem falar das conquistas internas) por uma má opção na saída do Benfica! Má no tempo e má no destino..."