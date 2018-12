Gomes da Silva e a "luz" que Vieira viu: «Rui Vitória ter-se-à rido para não chorar!»

Rui Gomes da Silva analisou esta segunda-feira, na sua coluna semanal no blog 'Novo Geração Benfica', a conferência de imprensa de Luís Filipe Vieira na qual o presidente dos encarnados assumiu a continuidade de Rui Vitória nas águias."O 'tive uma luz' e 'normalmente vejo mais à frente' serão tudo menos razões para invocar na sustentação de um treinador! Rui Vitória ter-se-á rido para não chorar! Porque mesmo aceitando que, no futebol como na vida, haja quem acredita em feelings' tudo tem um limite! Se na semana do penta o importante foi pagar 100 milhões aos bancos e ainda não ouvimos dizer que 'feeling' obrigou a isso também agora nos poderiam poupar a essas confidências. Tanto quanto as críticas aos jogadores ... que deveriam ser deixadas para o balneário ... como por exemplo após a derrota de Munique", pode ler-se.E prosseguiu: "Mas como estando lá muita gente a 'representar' o Benfica ....não estava lá ninguém que representasse o presidente do Benfica ... O que vem provar que, desde que os mails e tudo o resto que se lhes seguiu entraram pela Luz dentro, ... cada decisão tomada não tem a ver com o interesse do Benfica ... mas antes com a salvação de quem a toma!!! Nada melhor - por isso - que voltar a recordar que o Benfica, hoje é um enorme lago de gelo".O antigo dirigente dos encarnados - que já assumiu candidatar-se a próximas eleições do Benfica - sublinho que Luís Filipe Vieira tem "JJ apalavrado lá mais para Janeiro". "Então, porquê todos estes avanços e recuos, verdadeiramente patéticos? Porque como habitualmente, o presidente apontou para o caminho que não queria para ser contrariado internamente. Ou seja, deixando aos outros a responsabilidade da continuação de Rui Vitória, ficando ele com os louros se corresse bem, ou com todos os avisos se corresse mal! Ora, os outros, os que não contando para nada julgam contar para alguma coisa ... acharam por bem a chicotada e deixaram o menino nos braços do presidente!"."Com tudo isso, o presidente vai ganhando tempo, gerando a ideia que ninguém quer Rui Vitória. Tanto quanto tenho a certeza que, querendo JJ, nunca arriscaria numa solução transitória como Bruno Lage. Correria sempre o perigo de essa experiência correr bem. Ora, um êxito, num dezembro fácil, em termos futebolísticos, deixaria sempre a solução JJ mais fragilizada. E como Luís Filipe Vieira já decidiu — mal, muito mal, mesmo - que JJ será o novo treinador do Benfica (em Janeiro ou Julho, mas será), tudo deve ser visto de acordo com esse objetivo".