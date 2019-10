Gomes da Silva e a reestruturação financeira do Sporting: «Ganhou quase tanto como o Benfica por Félix»

Rui Gomes da Silva abordou esta segunda-feira a reestruturação financeira avançada a semana passada pelo Sporting . No texto que publica semanalmente no blog "Novo Geração Benfica", o antigo vice-presidente dos encarnados sublinha que "o Sporting, com esse perdão, ganhou quase tanto quanto o que o Benfica anunciou ter ganho pela venda de João Félix".Os leões, recorde-se, anunciaram que foram formalizadas as alterações aos contratos de financiamento entre o Grupo Sporting e os bancos Millennium BCP e Novo Banco e que, nesse âmbito, "procedeu à regularização de todas as obrigações pecuniárias vencidas, encontrando-se assim em cumprimento perante os bancos"."Tirando a graça que por aí circula, que, nos últimos 20 anos, o Sporting ter tido mais perdões de dívida que campeonatos ganhos, o que me preocupa é o silêncio do Benfica! O Sporting, com esse perdão, ganhou quase tanto quanto o que o Benfica anunciou ter ganho pela venda de João Félix! E - não menos importante - sem ter de pagar 12 milhões a Jorge Mendes! E - tão importante como o não ter pago comissão de uma operação que queria, ao contrário do Benfica que paga comissões por operações que não quer - sem ter de comprar RDT ou Vinicius, inflacionados para compensar vá-se lá saber o quê!!! Ou sem quase ter comprado um guarda-redes com mais lesões que títulos!!! Ou... o que ainda veremos!!! Valha-nos que - pelo menos - não foram os empresários a emprestar dinheiro... ao Sporting! Só espero que, um dia destes, não venhamos a descobrir que o nosso silêncio se deveu a um novo entendimento estratégico com o Sporting com encontros secretos e tudo para os salvar! Porque isso não é assunto que preocupe quem gosta a sério do Benfica!", escreveu Gomes da Silva.