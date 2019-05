Gomes da Silva e a renovação de Samaris: «Só temos 800 mil euros para um jogador destes?»

Rui Gomes da Silva voltou a tecer rasgados elogios a Samaris na crónica que semanalmente assina no blogue 'Novo Geração Benfica' e questiona por que razão o jogador tarda em renovar o contrato."Apesar de alguns intelectuais da bola nunca o elogiarem, vamos dever a Samaris muito deste 37! Recupera bolas depois de vir 50 metros com o adversário, joga, faz jogar, mete bolas à distância, incentiva os colegas... E se isso não bastasse agora (como me parecia tão evidente ao vê-lo tocar a bola) até já marca livres! Que grande jogador!", considerou o antigo vice-presidente dos encarnados."E - desculpem a insistência - só temos 800 mil euros para um jogador destes, à Benfica? Ou será que... Há alguém no Benfica que não quer que Samaris continue no clube?", questiona.O ex-dirigente abordou ainda a influência de Jorge Mendes no seio do clube da Luz. "Não é um empresário.É um parceiro estratégico, para usar a linguagem do presidente do Benfica! Vamos ver se é estratégico para ele na venda dos jovens do Seixal que já jogam na primeira equipa", atira."E vamos ver se o Benfica aceita que um parceiro estratégico seja o elemento fundamental da reconstrução do nosso principal rival. Vamos ver se a suposta dedicação ao Benfica não merece afinal a mesma exclusividade concedida pelo presidente do Benfica em todos os negócios do clube", conclui.