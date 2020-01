Gomes da Silva e "o que faz correr Vieira": «Haverá sempre 'Mamadous' para todo o serviço»

Rui Gomes da Silva dedicou grande parte da crónica que esta semana assina no blogue 'Novo Geração Benfica' a tentar descortinar por que motivo o Benfica decidiu investir na equipa em janeiro, depois de ter sido eliminado da Liga dos Campeões. "Porquê agora?", questiona o antigo vice-presidente dos encarnados, que verifica "grande azáfama na Luz para tentar dar uma ideia de vitória, de abastança e de inovação, neste ano que falta até às eleições".





"Em julho não havia uma hegemonia para garantir sem, por exemplo, perder como perdemos contra o FC Porto, na Luz? E não havia uma fase de grupos da Liga dos Campeões para brilhar e ser apurado, como cabeça de série, para os oitavos-de-final de final desta época? Então, porque não se investiu - então - na equipa (tudo isto sem curar de saber se as aquisições são contra o que ouvíamos dizer ser o melhor que o Seixal tinha 'produzido')?", escreve o antigo dirigente.E deixa mais perguntas: "O que faz correr Vieira? O que fez com que - de um momento para o outro - começasse a fazer o contrário do que sempre fez (com duas exceções - 2009 e 2013 - que só confirmam a regra)?"Gomes da Silva constata que a motivação não é construir uma equipa europeia, até porque "a 'estrutura' sempre foi muito perentória sobre esse assunto! O que interessa é ser campeão, que alimenta o apoio dos adeptos, com o 'sonho' da ida ao Marquês!", afiança."Há uma hipótese B nesta aposta 'uefeira' a de atacar a Liga Europa! Mas essa será uma justificação à posteriori, que só serve para que ninguém conteste os investimentos de janeiro que deviam ter sido feitos em julho!", adianta.Gomes da Silva conclui também que a motivação não é "alimentar os adeptos" e deixa outra hipótese: "Tentarem criar uma nuvem de fumo de contratações para tentar retirar a pressão sobre a OPA dos amigos do presidente! Seria uma justificação plausível não fossem as sucessivas tentativas de justificar uma operação injustificável!"Fala ainda em "medo de eleições" e "na impossibilidade de substituir Mamadou". "Também não acreditamos nessa hipótese, até porque não faltando água nem dinheiro no Seixal, haverá sempre 'Mamadous' para todo o serviço! Por isso - e sobre o que faz 'correr' Vieira - não pode ser o medo de não ter um Mamadou qualquer a trabalhar por lá, mas alguma razão haverá para Vieira fazer o que está a fazer!" Depois acrescenta, enigmaticamente, que "quem não sabe quem é, peça um cartão à saída de qualquer estação de Metro de Lisboa e perceberá".A finalizar deixa uma garantia: "Medo? Talvez mas de quê? Mas que alguma razão haverá lá isso haverá! E nós haveremos de descobrir, se calhar mais depressa do que pensamos!"