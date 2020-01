Gomes da Silva e os "125 jogadores do Benfica": «Um dia faremos todos as contas»

Rui Gomes da Silva voltou a apontar esta segunda-feira à política de contratações no Benfica. Na sua coluna semanal de opinião no blog 'Novo Geração Benfica', o ex-vice presidente dos encarnados e agora candidato às próximas eleições aborda o interesse das águias em Bruno Guimarães e Weigl apontando à pergunta que, na sua opinião "importa fazer".





"Então o Seixal? Não são estes senhores - todos os que lá estão - que se desdobram em declarações em elogios intermináveis ao Seixal, com a certeza de, por lá, já andarem todos os jogadores para todas as posições da equipa que daqui a muito poucos anos será campeã europeia? Com papas e bolos se enganam os tolos... mas já começa a ser demais! Ou não, porque consigo ver - nos comentários das redes sociais - que sócios que, há 15 dias, "davam a vida" contra quem ousasse duvidar de ser Florentino Luís o melhor médio do mundo, agora virem aplaudir a aquisição de jogadores que, se vierem e se por cá continuassem, só o deixariam jogar na Taça da Liga!", escreveu.Gomes da Silva sublinha ainda que não fazem sentido os "125 jogadores no total" do Benfica. "A não ser para fazer negócio, como se o negócio do Benfica - para os sócios que gostam mesmo do Benfica - não fosse só e apenas ganhar! Um dia - quando isso for aconselhável - faremos todos as contas a quanto o Benfica pagou, nos últimos anos, em renovações de jogadores que se sabia nunca mais irem jogar! Ou quanto pagou em comissões dessas mesmas renovações! Ou quanto pagou a empresários de jogadores da formação que nunca passarão disso ... de jogadores (e depois ex jogadores) da formação do Benfica!"