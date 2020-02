Gomes da Silva e os figurantes para a gala do Benfica: «Já tínhamos as figurinhas...»

Rui Gomes da Silva não deixou de abordar o facto de o Benfica ter contratado figurantes para a Gala Cosme Damião, um evento que vai ter lugar 4 de março, no Campo Pequeno. O antigo vice-presidente das águias recorre à ironia para comentar o caso.





"Soubemos, esta semana, que Benfica contratou 'figurantes para encher a plateia' na entrega dos Galardões Cosme Damião!", começa por escrever o antigo dirigente na crónica que habitualmente assina no blogue 'Novo Geração Benfica'."Já tínhamos um figurão! Já tínhamos as figurinhas, a maior parte dos que lá andam a dizer a tudo que sim, em troca de dois bilhetinhos por jogo para o Camarote Presidencial e uma viagenzita ao estrangeiro 'quando o Rei faz anos'! Agora temos os figurantes! A não ser que venhamos a descobrir que as figurinhas - para não chatearem mesmo nada - foram, há tempos, substituídos por figurantes! E nós sem darmos pela diferença, porque, se calhar, a diferença entre as figurinhas e os figurantes não existe!", finaliza.