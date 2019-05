Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Gomes da Silva e os títulos europeus dos rivais: «E nós? Quase donos do município do Seixal» Ex-'vice' do Benfica comenta triunfos do FC Porto, nos sub-19, e do Sporting, no futsal





• Foto: Paulo Calado