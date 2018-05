Continuar a ler

E prosseguiu, recordando que Renato Sanches pode vir a entrar na história . "Se houve princípio a que Luís Filipe Vieira sempre foi fiel, esse foi o de nunca aceitar o regresso de jogadores 'vendidos'. Argumentando - para bom entendedor ... - que assim impedia o abrir de um precedente que lhe seria apontado sempre que cada venda não surtisse os efeitos pretendidos para o clube comprador! Se virem bem, no consulado do atual presidente, ninguém que ele tenha 'vendido' regressou ao Benfica! Renato Sanches poderá ser o primeiro. Com episódios que todos conhecemos para quem anda nisto há muito tempo! Notícias do interesse, seguidas da decisão do Bayern de ficar com o jogador, a que se sucede o interesse de outros grandes clubes europeus, a que se seguiu a notícia do interesse do jogador, etc, etc, etc"."Se Luís Filipe Vieira tiver força para manter o que sempre pensou, esta será mais uma situação em que o regresso de um jogador vendido não acontecerá apesar da pressão de tanta gente, em situações anteriores, nomeadamente dos sócios! Se não tiver, Jorge Mendes fará regressar Renato Sanches ao Benfica. Por empréstimo, para já! O que não tem nada a ver sobre o que penso do jogador (ninguém mais do que eu o defendeu quando, antes e durante o Europeu de 2016, era atacado por todos porque era jogador do Benfica). Está, antes, relacionado com o que poderei pensar sobre quem manda, hoje, no Benfica! E, se isso acontecer, a conclusão será: Jorge Mendes!!!", concluiu.