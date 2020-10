Gomes da Silva: «Em quatro anos tenho o Benfica apto para ser campeão europeu»

Candidato à presidência do Benfica nas eleições do próximo dia 30, Rui Gomes da Silva garante que o seu plano para os encarnados aponta aos altos palcos da Europa. "Em quatro anos tenho o Benfica apto para ser campeão europeu", disse esta sexta-feira em entrevista à Rádio Renascença. A ideia? "Pegar em Jorge Jesus e tornar o Benfica permanentemente candidato a ser campeão europeu".





"Não digo que vamos ser, mas vamos tentar ser. Claro que dois ou três jogadores com o estatuto do Cavani cabem neste projeto, mas o problema é ter de gastar o dinheiro para ser campeão europeu em 109 jogadores. O Benfica tem que se comparar ao Real Madrid e Barcelona. O Real não anda a dizer quantas Ligas Europas e quantas Taças das Cidades com Feiras é que ganhou. O ridículo disto é apresentar Jorge Jesus com duas finais perdidas como títulos que ele ganhou. Um clube da dimensão do Benfica não se pode vangloriar de finais perdidas", afirmou.