Gomes da Silva: «Enxovalhados na Europa dos grandes e corridos à primeira da Europa dos assim-assim»

O afastamento do Benfica da Liga Europa, "por uma equipa em pré-época, com 'craques' que nunca passaram de clubes medianos", levou Rui Gomes da Silva a questionar, uma vez mais, o projeto europeu que Luís Filipe Vieira tem traçado para o Benfica. O antigo vice-presidente dos encarnados, assumido candidato à liderança do clube nas próximas eleições, voltou a ter duras críticas a Vieira.





"Fomos afastados da Liga Europa, por uma equipa em pré-época, com 'craques' que nunca passaram de clubes medianos. Duas razões, apenas, explicam esta falência desportiva. E são as duas causa e efeito uma da outra! Porque, Vieira, não acreditando em vitórias na Europa, vai gerindo a equipa a seu bel-prazer. Ele sabe que os sócios - não querendo saber o que vai acontecer a médio prazo - se contentam em ir ao Marquês. E como com isso mantém a ideia de uma hegemonia que contenta os menos exigentes, vai continuando até que o Benfica seja dele! Ganhar lá fora implicaria outras decisões e essas não davam para 'deixar', seja lá quem for, ganhar tanto dinheiro!", escreveu Rui Gomes da Silva na habitual crónica que assina no blogue 'Novo Geração Benfica'.O antigo dirigente dos encarnados contata, por outro lado, que " a culpa nunca será do presidente do Benfica". "Haverá por certo - como vimos esta sexta feira, depois da vergonhosa eliminação europeia do dia anterior - quem se preste ao ridículo de dizer que os lenços brancos da Luz se deveram 'a duas pessoas constipadas'! Mas, pondo de lado esses momentos em que os 'empregados' fazem umas gracinhas para o 'patrão' lhes dar umas palmadas nas costas (julgam eles de apoio, pensa ele de total desconsideração pelos personagens em causa), temos, apenas, uma certeza, a de que, aconteça o que acontecer, a culpa nunca será do presidente do Benfica!"E adianta: "Ele escolhe o treinador, ele vende tudo o que tem valor na equipa, compra cada vez com menos qualidade, somos todos os anos enxovalhados na Europa dos grandes clubes e corridos à primeira da Europa dos assim-assim, mas - nós, os sócios, ingratos e ignorantes das coisas do futebol - não percebemos que ele está a 'fazer um Benfica de dimensão mundial'!"Gomes da Silva diz que "o Benfica é a sobrevivência de Vieira". "Vieira é que só continua a existir por causa do que faz no Benfica! Eu, por mim, se perdesse as próximas eleições no Benfica, a que me candidatarei, voltaria à minha vida, sem qualquer problema! Mas - nisso todos estaremos de acordo - se Vieira sair do Benfica não terá uma vida igual à que hoje tem! Por todas as razões e em todos os sentidos! As próximas eleições serão, para mim, uma eleições por um projeto para salvar o futuro do Benfica, enquanto, para ele, serão umas eleições para se salvar, dando a ideia que tem um projeto para o Benfica!"