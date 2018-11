Gomes da Silva estranha Benfica não ter apresentado queixa contra César Boaventura

Rui Gomes da Silva não entende por que razão o Benfica não apresentou queixa contra o empresário César Boaventura, "considerando assim irrelevante uma gravação de uma conversa entre aquele e Luís Filipe Vieira"."Importam-se de me explicar ou posso concluir como todos concluímos?", questiona o antigo vice-presidente dos encarnados na habitual crónica que assina no blogue 'Novo Geração Benfica'. "Afinal, há filhos e enteados quando se trata de agir contra os que cometem crimes contra o Benfica! E essa diferenciação não nos ajudará no futuro!"Gomes da Silva dedicou também algumas palavras a Jorge Mendes. "Li que Jorge Mendes - o super empresário com quem o presidente do Benfica se orgulha de ter uma parceria estratégica - está a ser investigado por questões fiscais em 5 países. Independentemente do que sempre pensei sobre isso - e para além da presunção de inocência que nunca recusarei - espero que tudo tenha sido tratado com o cuidado indispensável para não sermos arrastados para um processo que, estou certo, demorará uma eternidade (ou não)!"