Blog ligado a Gomes da Silva exige esclarecimento a Soares de Oliveira: «Desmentido ou demissão»

Um blogue ligado a Rui Gomes da Silva exigiu que Domingos Soares de Oliveira tome uma posição depois de ter sido "divulgado hoje que, alegadamente, o SL Benfica pagou também facturas de uma escola privada de um familiar" do CEO das águias.





"Domingos Soares de Oliveira: desmentido ou demissão. Chega de andarem a brincar com os benfiquistas. Foi divulgado hoje que, alegadamente, o SL Benfica pagou também facturas de uma escola privada de um familiar de Domingos Soares de Oliveira. Depois da história do casamento da filha, debitado ao SL Benfica SAD, isto não pode passar em claro.Se é mentira, então que DSO venha a público desmentir e todos acreditaremos na sua palavra. Se não é mentira, então Domingos Soares de Oliveira deve demitir-se ou ser demitido ainda hoje", pode ler-se no no Blog 'Novo Geração Benfica".