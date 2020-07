Gomes da Silva explica razões da candidatura à presidência do Benfica: «Sei ao que vou»

Rui Gomes da Silva dedicou a crónica que habitualmente assina no blogue 'Novo Geração Benfica' à sua candidatura à liderança do clube da Luz e explicou os motivos pelos quais quer enfrentar Luís Filipe Vieira nas urnas. O antigo vice-presidente dos encarnados diz que quer "um Benfica livre de problemas com a justiça, credível e competente nos procedimentos, respeitador dos valores da fundação do clube, empenhado no ecletismo, e com o sucesso desportivo como principal objetivo", em detrimento de um "Benfica dos negócios, da 'chapa ganha, chapa gasta', da estrutura pesada, do desprezo pelo ecletismo e que não quer saber de objetivos desportivos."





Garantindo que "nunca" alienará a maioria da SAD, Gomes da Silva promete colocar "os interesses do Benfica sempre em primeiro." O ex-dirigente dos encarnados diz que ter credibilidade no mundo do futebol "é essencial para ser presidente do Benfica" e explica: "A narrativa de alguns que vivem das avenças que lhes pagam invocam sempre a credibilidade de quem está, contra a falta dela de quem quer ser!"O candidato garante, por outro lado, que nunca se serviu "do Benfica para nada". "Tenho uma outra vida de serviço público, onde me poderão ter acusado de servir com entusiasmo aquilo em que acredito, mas nunca de me servir dos lugares que ocupei em benefício próprio! Não sei se sei muito de futebol (como, agora, alguns parecem ter descoberto depois das minhas últimas intervenções), mas não serei um presidente que queira mandar no futebol a seu bel prazer, reclamando os bons resultados, mesmo aqueles para que não contribui e culpando outros pelos maus, apesar de ter muita responsabilidade nos mesmos!", atira.Gomes da Silva assegura que tem a experiência necessária para defender o Benfica. "Sei ao que vou! Mas acima de tudo, sei o que quero! Conquistando cada voto, de cada sócio, porque todos eles são muito importantes, e porque cada um será decisivo! Queremos ter toda a legitimidade para recuperar o Benfica que os sócios querem! Sem fazer distinções mas sem ser conivente com qualquer ato ilegal! Todos sejam eles de 'colarinho branco', sejam de qualquer outro tipo! Porque só assim terei legitimidade para combater os que - 'lá fora' - usam métodos dignos da máfia para se colocarem ao nosso nível!"E prossegue: "Quero que no Estádio da Luz se volte a viver um verdadeiro inferno, sem artificialismos que substituam o apoio dos adeptos! Porque é nos tempos que correm - e com os resultados que estamos a ter - que sentimos saudades dos que, no topo do Estádio, puxam verdadeiramente pela equipa! Dos que são sempre usados mas nunca consultados nem respeitados como sócios! Daremos tudo o que merecem, nunca desconsiderando ou deixando de respeitar os que sempre lá estiveram!! Todos iguais, sem marcas que distingam uns porque são amigos do Presidente em detrimento de outros que têm como 'pecado' o fazerem tudo pelo Benfica sem quererem nada do Benfica!"