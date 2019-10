Gomes da Silva fala em mensagens "de cima" para Lage nos jogos: «Diz-lhe para tirar o A...»

Rui Gomes da Silva revela esta segunda-feira, na habitual crónica que assina no blogue 'Novo Geração Benfica', que alguém próximo de Bruno Lage recebe "ao longo de todos os jogos" mensagens "vindas cá de cima" com indicações táticas. O antigo dirigente dos encarnados sublinha que Lage "deveria ter visto como as coisas eram logo no discurso no balneário de festejo do título" e cita depois a frase que Luís Filipe Vieira disse naquele dia. "Eu nunca me engano e raramente tenho dúvidas".O ex-vice-presidente do clube da Luz escreve que o treinador "deu um murro na mesa" a propósito do relvado. "Bruno Lage deu um murro na mesa e chamou as coisas pelos nomes! A culpa de tanta lesão é do relvado da Luz. Eu até acho que nem é (embora não seja isso que interessa agora) mas a afirmação do treinador do Benfica é uma seta dirigida ao coração da 'estrutura' do Benfica! Como ouvi, na SIC, no sábado, não são assuntos para trazer para a praça pública a não ser, já, num ambiente de 'cortar à faca'!"E prossegue: "Sem dar resposta a um Bruno Lage cada vez mais dividido - presumo - entre ser enredado nesta onda de lutas entre pequenos senhores feudais que, cada vez mais, vão surgindo na estrutura e apontar o dedo aos responsáveis! Foi o que terá começado a fazer tão farto deve estar de tudo. Incluindo as mensagens que alguém a seu lado recebe ao longo de todos os jogos vindas 'cá de cima'! 'Diz-lhe para tirar o A; para agora meter o B; para mudar o C para o meio; para pôr a jogar o D na outra ponta; para fazer subir o E para a grande aérea'!O antigo vice-presidente dos encarnados faz depois uma constatação: "Pobre Lage, que deveria ter visto como as coisas eram, logo no discurso no balneário de festejo do título. 'Eu nunca me engano e raramente tenho dúvidas', diria o outro! Pelo que a culpa só pode ser... dos outros. Sempre!!! Ou seja, neste caso, daqui a uns meses (esperemos que não) de Bruno Lage!"