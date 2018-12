Gomes da Silva fala em "roubo de igreja" e exige posição mais firme do Benfica

Rui Gomes da Silva comentou esta segunda-feira os "roubos" no futebol português apontando também o dedo ao silêncio por parte do Benfica perante estas situações."Que há uma decisão que o Benfica não pode ganhar nada enquanto lá estiver quem lá está... já desconfiava! Mas sendo esse um problema que nós - sócios - teremos que resolver - já chega de fazer tanto e tão à descarada para o Porto (ou o Sporting) ser campeão... Dois jogos, dois penáltis escandalosos que o árbitro perdoou ao Porto! E se a coisa pelo árbitro era uma vergonha, quando mete VAR passa a ser um 'roubo'! De igreja ... como se diz, na gíria futebolística, lá por cima!!! E da parte do Benfica? Apenas mais uma reacção no Twitter, só mais um comunicado... Porquê tanta vergonha em reclamar? Até parece que quem lá está tem... 'telhados de vidro'! Como diz o povo... 'quem não deve não teme'! E mais vergonhoso que o roubo que nos prejudica é - ao contrário - o que isso beneficia os outros ... mais vergonhoso - dizia - do que isso ... é o silêncio e o desaparecimento de quem tem a responsabilidade de defender o Benfica. Sim, o Presidente! Mas, neste caso, também os outros... que se desdobram em corridas para aparecer nas fotografias e nas escolhas para as viagens, mas que se calam (porque não convém ... pelas carreiras) quando é preciso 'dar a cara' pelo Benfica! Já agora ... 'dar a cara' não é debitar uma frase que lhe escreveram para dizer sem perceber o que afirmam (não querem que eu dê exemplos ... ou querem?) Não, 'dar a cara' é falar olhos nos olhos atacando os outros! Mas, para isso, são precisas duas características: conhecimento e carácter! Como o Presidente sabe!", escreveu no texto de opinião que assina às segundas-feiras no blog 'Novo Geração Benfica'.