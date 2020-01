Gomes da Silva faz contas ao dinheiro da venda de João Félix: «A ordem é para gastar»

Rui Gomes da Silva dedicou grande parte da crónica semanal que assina no blogue 'Novo Geração Benfica' à analise dos motivos por que o Benfica decidiu apostar em janeiro no plantel e fez contas ao dinheiro que os encarnados já gastaram após a venda de João Félix ao Atlético Madrid.





"Desde que vendemos João Félix - por 120 milhões de euros - já gastamos 12 em comissões dessa venda para o nosso (dele) parceiro estratégico, 20 milhões no RDT (mais 2 de comissões), 17 milhões no Vinicius (mais 1,7 de comissões), mais 20 milhões no Weigl (mais 3 milhões de prémio de assinatura e mais 2 milhões de comissões), temos 77,7 milhões de euros!", começa por constatar o antigo vice-presidente, que já se assumiu como candidato às próximas eleições do clube."Se a isso juntarmos as renovações - em prémios, vencimentos e comissões - de Fejsa e Samaris que eram jogadores que a estrutura sabia (ou devia saber) que não entravam nas contas de Bruno Lage, percebemos que a ordem é para gastar! Gastar tudo o que há pouco, muito pouco, se dizia não existir!", acrescenta.E prossegue, sempre a somar. "Se a isso juntarmos as recentes renovações de quem - no plantel - ainda tinha alguns anos de contrato pela frente (mais comissões, sempre as comissões) e lhe adicionarmos - tomem nota - os 30 milhões (mais comissões, pois então) por Bruno Guimarães e os 20 milhões (mais comissões, obviamente) pelo central Robin Koch do Friburgo, teremos 123,9 milhões (mais do que lucramos com a venda de João Félix)!"