Gomes da Silva: «Frederico Varandas está a pôr-se a jeito»

Rui Gomes da Silva dedicou parte da crónica que assina no blogue 'Novo Geração Benfica' ao dérbi com o Sporting, que se disputa domingo, em Alvalade. O antigo vice-presidente do Benfica deixou um recado a Frederico Varandas, que durante a Allianz Cupa propósito dasque o líder benfiquista fez sobre a arbitragem. Gomes da Silva fala em "Sporting de 'papel'" e avisa que Varandas "está a por-se a jeito"."Nesta deriva tática que vamos vivendo vem aí o Sporting! Um Sporting de 'papel' que veremos se um VAR qualquer não transforma em candidato ao título! Frederico Varandas está a pôr-se a jeito, com invocação de linhas imaginárias... Com o desejo - o meu - de que não haja linha que o salvem! No dérbi, como em todos os jogos que vá fazendo."Gomes da silva deixa depois a receita para o sucesso: "Para isso, para voltar a ganhar, valores, princípios, estratégia! Com unidade mas sem unicidade! Com unidade em torno dos valores do Benfica, mas sem confundir esses valores com os interesses de ninguém! Como diria o Presidente do Benfica, depois da derrota em Braga, 'temos um chapéu por cima que é a bandeira do Benfica e quem não a respeitar não deve pertencer a esta família'. Não podíamos estar mais de acordo! Só que - talvez - não da mesma maneira! Porque o Benfica não se confunde nem se pode misturar com nada que não seja o interesse do Benfica! Porque prefiro mais, muito mais, as bandeiras empunhadas do que as bandeiras tipo chapéu! As bandeiras projeto do que as bandeiras abrigo! Ou, para ser franco muito mais os homens que seguem bandeiras do que os que se abrigam debaixo delas!"E prossegue: "Porque a história do Benfica foi sempre feita por quem honrou a bandeira e lhe seguiu os ensinamentos e não por aqueles que a usaram e se serviram dela como abrigo! Uma bandeira do Benfica à Benfica! Ou um Benfica digno da sua bandeira!"