Gomes da Silva: «Ideias de Luís Filipe Vieira reduzem-se a duas palavras: betão e vendas»

Rui Gomes da Silva espera que Luís Filipe Vieira seja o seu oponente nas próximas eleições à presidência do Benfica e sublinha a vontade de o "defrontar". "Sei que vai fugir a debates, que nunca quererá debater comigo as ideias que cada um tem para o Benfica. As dele reduzem-se a duas palavras: betão e vendas. Mesmo que betão possa significar campos relvados, como se o Seixal pudesse formar jogadores até ao infinito. Mesmo que vendas possam significar compras! Vender poucos caro, comprar muitos baratos e assim se vão as nossas hipóteses competitivas na Europa. A ele basta-lhe Portugal para o que quer do Benfica. A mim, aos que acham que o Benfica não é negócio, não!", afirmou em entrevista publicada esta quinta-feira pelo 'Jornal Económico".





O antigo vice-presidente das águias caracterizou ainda a OPA à SAD do Benfica de "triste e lamentável" - "o processo da OPA dos amigos do presidente como sempre lhe chamei foi uma nódoa que nunca mais sairá da lapela de quem a imaginou, de quem a defendeu. Tentaram convencer os sócios que era uma operação a favor do Benfica. Não era, como a própria CMVM veio anunciar", disse - e apontou ao processo e-toupeira: "Se eu fosse dirigente do Benfica e se Paulo Gonçalves alguma vez fosse condenado, demitia-me. E não estou, com isto a apelar a quem lá está, neste momento, o faça, se isso acontecer porque nunca o farão. Porque nunca sairão do Benfica por decisão própria. Nunca. E por isso encontrarão sempre razões para se tentarem perpetuar no poder, aconteça o que acontecer. Não demorará muitos meses para que isso aconteça".