Rui Gomes da Silva manifestou-se totalmente contra um eventual regresso de Jorge Jesus ao Benfica, pois considera-o "um treinador mediano" que o clube da Luz ajudou "a promover" e que "nunca mais" quer ver na Luz.

"Que deixou de servir para o Benfica - e que, já agora - espero que nunca mais sirva! Porque - isso sim - seria tão vergonhoso como pôr o Benfica a jogar de verde ou de azul. E só não tendo vergonha é que poderíamos admitir o seu regresso!", escreveu, no blogue Novo Geração Benfica.

Continuar a ler

O antigo vice-presidente dos encarnados, também ex-administrador da SAD, recordou o clássico de sexta-feira, no Dragão, que o Sporting foi derrotado por 2-1. "Os que perderam têm que perguntar é como é que um treinador com tanta experiência e a ganhar o que ganha se distraiu contra o Astana, tendo deixado agravar a lesão do goleador da equipa, colocando-o fora do jogo que podia deixar o Sporting mais perto do título? Ou como é que um treinador com esta experiência não soube - no balneário, onde se diz rei - que Gelson tinha em mente fazer o que fez e não o tenha proibido de cometer aquele disparate?", questiona.

Por isso, Gomes da Silva considera que "Jesus provou ser um treinador razoável, sem sorte (o mais importante na escolha dos Generais de Napoleão), sem a dimensão cultural extra-futebol que faz a diferença!".