Gomes da Silva: «Jesus, empresários e clubes vendedores sabem que Vieira está desesperado»

Rui Gomes da Silva considera a atual política de contratações do Benfica errada e que a direção das águias está apenas a deixar "um rasto de dívidas no Benfica". O advogado e candidato à presidência dos encarnados defende que tal acontece pelo facto do presidente das águias estar "desesperado".





"Uma das regras do investimento em maré baixa da economia é manter os ativos por pelo menos meia-dúzia de anos. Quando Vieira usa a máxima de que " é nos tempos de crise que se fazem bons negócios ", está ciente disto? Ora, mesmo com dezenas milhões de euros já gastos, Jesus veio reclamar que 'faltam jogadores de top'. Porque Jesus, os empresários e os clubes vendedores, sabem que Vieira está desesperado e – como se comprova no diferimento do pagamento dos novos atletas para 2024 – não se importa de deixar um rasto de dívidas no Benfica", vincou, numa publicação no Facebook, tendo, contudo, deixado a garantia que a equipa que lidera com o objetivo de chegar à liderança das águias está a trabalhar numa estratégia para contrariar esta questão."Com a minha equipa, preparámos várias iniciativas para responder ao desafio financeiro. Entre elas, soluções financeiras inovadoras (que em breve anunciaremos aos Benfiquistas!) para assegurar ao Benfica um futuro de vitórias, com sustentabilidade".