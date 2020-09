Gomes da Silva: «Jesus também apoiou Bruno de Carvalho e aconteceu-lhe o que aconteceu»

Rui Gomes da Silva considerou "natural" que Jorge Jesus apoie Luís Filipe Vieira e tenha estado hoje na apresentação da recandidatura do atual presidente. No entanto, em tom jocoso, lembrou que o treinador também apoiou Bruno de Carvalho no Sporting e que "aconteceu-lhe o que aconteceu."





"Acho natural que Jorge Jesus apoie Luís Filipe Vieira. Lembro-me também que ele apoiou Bruno de Carvalho no Sporting. Jorge Jesus intromete-se nas eleições e não é grande apoio para quem recebe esse mesmo apoio. Fazia parte da Comissão de Honra de Bruno de Carvalho e aconteceu-lhe o que aconteceu. Não diria que espero que aconteça o mesmo a Luís Filipe Vieira. Ainda assim, separo as duas naturezas e personalidades. Mas é um indício", referiu à CMTV o candidato à presidência do Benfica.No entender de Gomes da Silva, os funcionários do clube apenas devem participar no ato eleitoral através do voto: "Se fosse presidente, não gostaria que nenhum dos atletas ou funcionários do clube se pronunciasse sobre o ato eleitoral. Não têm de o fazer. Vão votar, se forem sócios. Se Jorge Jesus tiver mantido o número de sócio... seria curioso perceber se Jorge Jesus manteve o número de sócio que recebeu da primeira vez que chegou ao Benfica durante todos estes anos que esteve fora."