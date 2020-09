Gomes da Silva lembra outras lutas

Rui Gomes da Silva recordou o momento em que lutou contra João Vale e Azevedo, deixando nova crítica implícita a Luís Filipe Vieira. “Eu percebo que quem precisa do Benfica para (sobre)viver não pactua com a crítica, não convive com a discordância, não suporta desafios eleitorais. Estive na primeira linha do combate a João Vale e Azevedo, debaixo de ameaças e agressões. Mas nada me impediu de defender o Benfica”, vincou o candidato à presidência através da conta de Twitter.

O antigo vice-presidente das águias recordou ainda um texto de há quase 30 anos onde pedia ecletismo ao clube e ambição europeia à equipa de futebol. “Em 1991, como hoje, defendi um Benfica orientado para o sucesso na Europa, com o ecletismo garantido, e com a formação como parte desse caminho para o sucesso e não como plataforma de negócios. Hoje quase todos concordam. Vale a pena defender o Benfica!”, acrescentou.